بدء توافد الوزراء إلى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة استكمال البحث بمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وهي الجلسة الرابعة لاستكمال البحث بهذا الموضوع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 11:40

بدء توافد الوزراء إلى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة استكمال البحث بمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وهي الجلسة الرابعة لاستكمال البحث بهذا الموضوع

منذ 1 ساعة 12 April، 2025
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