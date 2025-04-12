الأونروا: بعد 6 أسابيع من الحصار “الإسرائيلي” أوشك مخزون الغذاء على النفاد وأغلقت المخابز والجوع ينتشر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 11:38

الأونروا: بعد 6 أسابيع من الحصار “الإسرائيلي” أوشك مخزون الغذاء على النفاد وأغلقت المخابز والجوع ينتشر

منذ 2 ساعة 12 April، 2025
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