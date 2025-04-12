رويترز عن مصدرين: كيلوغ رد على ويتكوف بأن أوكرانيا لن توافق أبدا على التنازل عن ملكية الأراضي لصالح روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 04:48

رويترز عن مصدرين: كيلوغ رد على ويتكوف بأن أوكرانيا لن توافق أبدا على التنازل عن ملكية الأراضي لصالح روسيا

منذ 16 mins 12 April، 2025
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