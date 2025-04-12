مصادر فلسطينية: قوات العدو تنسف منازل سكنية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 00:12

مصادر فلسطينية: قوات العدو تنسف منازل سكنية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 52 mins 11 April، 2025
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