القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر بعملية عسكرية مشتركة خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 18:02

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر بعملية عسكرية مشتركة خلال الساعات الماضية

منذ 33 mins 11 April، 2025
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