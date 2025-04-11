العدو الإسرائيلي يجدد خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار

جدد العدو الإسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل القرار الدولي رقم 1701.

وفي هذا السياق، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن “تعرض حيّ أبو لبن في بلدة عيتا الشعب، قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان، صباح يوم الجمعة، لسقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية”.

من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن “قوة مشاة إسرائيلية معادية اجتازت الحدود ودخلت إلى متنزهات الوزاني في جنوب لبنان”.

وتُثير هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي، وكل ما يُقال عن الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية.

المصدر: موقع المنار