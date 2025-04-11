الجيش “الإسرائيلي” يعلن اغتيال مسؤول عمليات القنص بكتيبة تل السلطان في كتائب القسام وتكثيف عمليّاته في “محور موراغ” بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 11:38

الجيش “الإسرائيلي” يعلن اغتيال مسؤول عمليات القنص بكتيبة تل السلطان في كتائب القسام وتكثيف عمليّاته في “محور موراغ” بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 13 mins 11 April، 2025
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