وزارة المالية الصينية: فرض واشنطن رسومًا جمركية مرتفعة علينا ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 11:38

وزارة المالية الصينية: فرض واشنطن رسومًا جمركية مرتفعة علينا ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية

منذ 16 mins 11 April، 2025
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