وزارة المالية الصينية: إذا واصلت واشنطن تقويض مصالحنا سنتخذ إجراءات مضادة ونقاتل حتى النهاية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 11:36

وزارة المالية الصينية: إذا واصلت واشنطن تقويض مصالحنا سنتخذ إجراءات مضادة ونقاتل حتى النهاية

منذ 17 mins 11 April، 2025
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