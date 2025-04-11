وول ستريت جورنال عن خبراء اقتصاد: العالم يسير نحو انفصال اقتصادي غير منظم بين الولايات المتحدة والصين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 06:32

وول ستريت جورنال عن خبراء اقتصاد: العالم يسير نحو انفصال اقتصادي غير منظم بين الولايات المتحدة والصين

منذ 44 mins 11 April، 2025
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