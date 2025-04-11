أي بي سي عن مصادر إنفاذ القانون: الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز وعائلته ضحايا تحطم هليكوبتر بنهر هدسون في نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 06:30

أي بي سي عن مصادر إنفاذ القانون: الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز وعائلته ضحايا تحطم هليكوبتر بنهر هدسون في نيويورك

منذ 1 ساعة 11 April، 2025
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