هيئة البث الإسرائيلية: لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين وفدي “إسرائيل” وتركيا خلال المحادثات في باكو بشأن سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 00:48

هيئة البث الإسرائيلية: لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين وفدي “إسرائيل” وتركيا خلال المحادثات في باكو بشأن سوريا

منذ 39 mins 11 April، 2025
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