مراسل المنار: قوات العدو تطلق قذائف ضوئية في أجواء موقع “الرمثا” في مرتفعات كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 00:48

مراسل المنار: قوات العدو تطلق قذائف ضوئية في أجواء موقع “الرمثا” في مرتفعات كفرشوبا

منذ 1 ساعة 10 April، 2025
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