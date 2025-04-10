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April 10 2025 - 20:26

فتح باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي عكار ولبنان الشمالي

منذ 1 ساعة 10 April، 2025
الانتخابات في لبنان
لبنان

نشرت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان يوم الخميس بيانا صادرا عن الوزير أحمد الحجار، يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.

وتبدأ فترة الترشيح من يوم الجمعة 11-4-2025 وتنتهي منتصف ليل يوم الاربعاء 30-4-2024.

قرار وزير الداخلية حول الترشيح للانتخابات البلدية

من جهة ثانية، ذكّرت الوزارة بالمستندات المطلوبة وشروط ممارسة الحق الإنتخابي، وهي:

– بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفر لبناني صالح.
– ورود اسم الناخب في القوائم الانتخابية العائدة إلى القلم الإنتخابي.

كما حثّت الوزارة “المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات هوية، تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن”، وتابعت “ستعمل الوزارة على إنجازها بأقصى سرعة قبل المواعيد المحددة للإنتخابات”.

المصدر: جريدة الجمهورية + الوكالة الوطنية للاعلام

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