فتح باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي عكار ولبنان الشمالي

نشرت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان يوم الخميس بيانا صادرا عن الوزير أحمد الحجار، يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.

وتبدأ فترة الترشيح من يوم الجمعة 11-4-2025 وتنتهي منتصف ليل يوم الاربعاء 30-4-2024.

من جهة ثانية، ذكّرت الوزارة بالمستندات المطلوبة وشروط ممارسة الحق الإنتخابي، وهي:

– بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفر لبناني صالح.

– ورود اسم الناخب في القوائم الانتخابية العائدة إلى القلم الإنتخابي.

كما حثّت الوزارة “المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات هوية، تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن”، وتابعت “ستعمل الوزارة على إنجازها بأقصى سرعة قبل المواعيد المحددة للإنتخابات”.

المصدر: جريدة الجمهورية + الوكالة الوطنية للاعلام