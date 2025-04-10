قوات الاحتلال تقتحم بلدة عارورة شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2025 - 03:28

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عارورة شمال رام الله

منذ 34 mins 10 April، 2025
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