مراسل المنار: المروحيات المعادية استهدفت المنزل المهدد في بلدة ياطر بصاروخ ثانٍ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 22:54

مراسل المنار: المروحيات المعادية استهدفت المنزل المهدد في بلدة ياطر بصاروخ ثانٍ

منذ 56 mins 9 April، 2025
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