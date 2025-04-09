الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصعيد المجازر هو محاولة لتوظيف دماء الأبرياء كورقة ابتزاز سياسي لفرض الشروط على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 15:14

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصعيد المجازر هو محاولة لتوظيف دماء الأبرياء كورقة ابتزاز سياسي لفرض الشروط على شعبنا

منذ 39 mins 9 April، 2025
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