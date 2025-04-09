“يسرائيل هيوم” العبرية نقلاً عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب نتنياهو: تجري في هذه اللحظات مفاوضات مكثفة تحت تعتيم شديد للتوصل لصفقة تبادل ونحن على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة والوسطاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 10:38

“يسرائيل هيوم” العبرية نقلاً عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب نتنياهو: تجري في هذه اللحظات مفاوضات مكثفة تحت تعتيم شديد للتوصل لصفقة تبادل ونحن على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة والوسطاء

منذ 11 mins 9 April، 2025
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