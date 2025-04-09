زلزال بقوة 4.9 في ضواحي العاصمة التايوانية تايبيه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 9 2025 - 06:00

زلزال بقوة 4.9 في ضواحي العاصمة التايوانية تايبيه

منذ 32 mins 9 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة