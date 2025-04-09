طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 06:00

طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع

منذ 49 mins 9 April، 2025
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