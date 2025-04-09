إعلام العدو: ميناء “إيلات” لا يزال مهجورًا منذ 16 شهرًا نتيجة نجاح الهجمات من اليمن في شل حركة “الملاحة الإسرائيلية” في البحر الأحمر – خليج السويس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 02:58

إعلام العدو: ميناء “إيلات” لا يزال مهجورًا منذ 16 شهرًا نتيجة نجاح الهجمات من اليمن في شل حركة “الملاحة الإسرائيلية” في البحر الأحمر – خليج السويس

منذ 52 mins 9 April، 2025
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