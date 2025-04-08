وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف محافظة إب جنوب العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2025 - 23:54

وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف محافظة إب جنوب العاصمة صنعاء

منذ 28 mins 8 April، 2025
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