أنباء عن غارة “اسرائيلية” استهدفت بلدة حوش تل صفية في مدينة بعلبك شرق لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2025 - 22:22

أنباء عن غارة “اسرائيلية” استهدفت بلدة حوش تل صفية في مدينة بعلبك شرق لبنان

منذ 13 mins 8 April، 2025
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