وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها إذا اقتضت الضرورة والأميركيون يدركون جيداً مدى قدرة إيران الدفاعية واتساع نطاقها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2025 - 22:22

وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها إذا اقتضت الضرورة والأميركيون يدركون جيداً مدى قدرة إيران الدفاعية واتساع نطاقها

منذ 25 mins 8 April، 2025
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