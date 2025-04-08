الجيش اللبناني: بالتنسيق مع قوة «اليونيفيل» عملت إحدى وحداتنا على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو “الإسرائيلي” قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2025 - 22:22

الجيش اللبناني: بالتنسيق مع قوة «اليونيفيل» عملت إحدى وحداتنا على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو “الإسرائيلي” قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون

منذ 31 mins 8 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة