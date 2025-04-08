وسائل إعلام “إسرائيلية”: ألف طيار في احتياط سلاح الجو يوقعون رسالة تدعو إلى وقف الحرب لأنها تجري بدوافع حزبية وليست أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2025 - 22:22

وسائل إعلام “إسرائيلية”: ألف طيار في احتياط سلاح الجو يوقعون رسالة تدعو إلى وقف الحرب لأنها تجري بدوافع حزبية وليست أمنية

منذ 34 mins 8 April، 2025
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