المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: السبت المقبل سيكون هناك اجتماع مع الإيرانيين وليس مفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2025 - 22:20

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: السبت المقبل سيكون هناك اجتماع مع الإيرانيين وليس مفاوضات

منذ 54 mins 8 April، 2025
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