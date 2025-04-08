قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة قبيل بدء مسيرة طلابية تضامنية مع قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2025 - 14:32

قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة قبيل بدء مسيرة طلابية تضامنية مع قطاع غزة

منذ 11 mins 8 April، 2025
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