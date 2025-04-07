المتحدث باسم جيش العدو: ستبدأ مناورة صباح يوم غد وحتى وقت الظهر في منطقة شاطئ بتست بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 22:12

المتحدث باسم جيش العدو: ستبدأ مناورة صباح يوم غد وحتى وقت الظهر في منطقة شاطئ بتست بالجليل الغربي

منذ 60 mins 7 April، 2025
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