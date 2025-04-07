الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 22:12

الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي

منذ 2 ساعة 7 April، 2025
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