سريع: القوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين امريكيتين بالصواريخ والمسيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 19:52

سريع: القوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين امريكيتين بالصواريخ والمسيرات

منذ 15 mins 7 April، 2025
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