العميد يحيى سريع: سلاح الجو اليمني المسير نفذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري في يافا المحتلة بطائرة من نوع “يافا” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 19:52

العميد يحيى سريع: سلاح الجو اليمني المسير نفذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري في يافا المحتلة بطائرة من نوع “يافا”

منذ 18 mins 7 April، 2025
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