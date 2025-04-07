حركة حماس: المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام استحقاق تاريخي للوقوف في وجه الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 14:32

حركة حماس: المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام استحقاق تاريخي للوقوف في وجه الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو

منذ 24 mins 7 April، 2025
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