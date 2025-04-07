اللجنة الإعلامية في مخيم جنين: 3,250 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 14:32

اللجنة الإعلامية في مخيم جنين: 3,250 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن

منذ 25 mins 7 April، 2025
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