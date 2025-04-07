الخارجية الإيرانية: يجب أن تتوقف جرائم الإبادة في غزة ووضع حد لزعزعة استقرار المنطقة من قبل الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2025 - 11:28

الخارجية الإيرانية: يجب أن تتوقف جرائم الإبادة في غزة ووضع حد لزعزعة استقرار المنطقة من قبل الكيان الصهيوني

منذ 36 mins 7 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة