الخارجية الإيرانية: إقتراحنا بشأن التفاوض غير المباشر إقتراح منطقي وسخي وننتظر الرد الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 11:28

الخارجية الإيرانية: إقتراحنا بشأن التفاوض غير المباشر إقتراح منطقي وسخي وننتظر الرد الأمريكي

منذ 38 mins 7 April، 2025
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