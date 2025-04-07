اعلام العدو: نقل 7 مصابين من صفوف المستوطنين إلى المستشفى بعسقلان إثر سقوط صاروخ في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 00:52

اعلام العدو: نقل 7 مصابين من صفوف المستوطنين إلى المستشفى بعسقلان إثر سقوط صاروخ في المدينة

منذ 42 mins 7 April، 2025
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