الوكالة الوطنيّة للإعلام: مروحيّة معادية استهدفت محطّة وقود في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 00:54

الوكالة الوطنيّة للإعلام: مروحيّة معادية استهدفت محطّة وقود في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

منذ 44 mins 7 April، 2025
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