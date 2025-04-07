وسائل اعلام سورية: دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 00:52

وسائل اعلام سورية: دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي

منذ 2 ساعة 6 April، 2025
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