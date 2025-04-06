مراسل المنار: المروحيات الاسرائيلية المعادية تغير مرة ثانية على بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 23:16

مراسل المنار: المروحيات الاسرائيلية المعادية تغير مرة ثانية على بلدة الناقورة

منذ 13 mins 6 April، 2025
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