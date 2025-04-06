الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران “الإسرائيلي” المسير في اجواء غالبية قرى وبلدات قضاء صور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 23:18

الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران “الإسرائيلي” المسير في اجواء غالبية قرى وبلدات قضاء صور جنوب لبنان

منذ 15 mins 6 April، 2025
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