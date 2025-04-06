مكتب الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال الصهيوني قتل 490 طفلاً خلال الـ20 يوماً الماضية ليرتفع عدد الشهداء بين الأطفال إلى 1350 شهيداً منذ خرقه قرار وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 19:56

مكتب الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال الصهيوني قتل 490 طفلاً خلال الـ20 يوماً الماضية ليرتفع عدد الشهداء بين الأطفال إلى 1350 شهيداً منذ خرقه قرار وقف إطلاق النار

منذ 20 mins 6 April، 2025
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