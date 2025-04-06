شهداء وجرحى بقصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بمحيط مدرسة هارون الرشيد في حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 6 2025 - 19:56

شهداء وجرحى بقصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بمحيط مدرسة هارون الرشيد في حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 21 mins 6 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة