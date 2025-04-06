قصف مدفعي للعدو الصهيوني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 10:26

قصف مدفعي للعدو الصهيوني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 6 April، 2025
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