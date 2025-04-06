صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: الفيديو الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” لسيارات الإسعاف وعمال الإغاثة قبل استهدافهم في رفح أحرج الجيش واضطره لتغيير روايته 3 مرات حتى الساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 04:14

صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: الفيديو الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” لسيارات الإسعاف وعمال الإغاثة قبل استهدافهم في رفح أحرج الجيش واضطره لتغيير روايته 3 مرات حتى الساعة

منذ 12 mins 6 April، 2025
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