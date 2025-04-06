وسائل اعلام يمنية: الطائرات الأميركية تستهدف جزيرة كمران في الحديدة بـ 5 غارات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 04:14

وسائل اعلام يمنية: الطائرات الأميركية تستهدف جزيرة كمران في الحديدة بـ 5 غارات

منذ 18 mins 6 April، 2025
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