خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2025 - 23:16

خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس ترامب

منذ 58 mins 5 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة