بدء تظاهرة للمستوطنين في “تل أبيب” للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل شاملة،ورفضاً لسياسة حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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April 5 2025 - 19:40

بدء تظاهرة للمستوطنين في “تل أبيب” للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل شاملة،ورفضاً لسياسة حكومة نتنياهو

منذ 10 mins 5 April، 2025
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