لمبعوثة الأميركية غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس بري لأكثر من ساعة دون الإدلاء بأي تصريح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 13:42

لمبعوثة الأميركية غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس بري لأكثر من ساعة دون الإدلاء بأي تصريح

منذ 12 mins 5 April، 2025
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