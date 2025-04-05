السيد فضل الله: منع الحجاب على شاشة تلفزيون لبنان يسيء إلى الأديان والتنوع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 13:42

السيد فضل الله: منع الحجاب على شاشة تلفزيون لبنان يسيء إلى الأديان والتنوع

منذ 15 mins 5 April، 2025
السيد علي فضل الله
لبنان

دعا العلامة السيد علي فضل الله إلى “التراجع عن عدم السماح بارتداء الحجاب للمذيعات أثناء الظهور على شاشة تلفزيون لبنان، لأن هذا ضرب بعرض الحائط للقيم الأساسية التي بني عليها الكيان اللبناني من احترام التنوع والحرية الإنسانية، وهو قرار يسيء إلى خصوصيات الأديان وقيمها وإلى تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات بعيداً عن انتمائهم الطائفي والمذهبي وحقهم الطبيعي في التعبير عن التزامهم الديني والإيماني ولا سيما أن الحجاب في الإسلام ليس رمزا دينيا بل هو فريضة وواجب”.

ورأى أن “هذا القرار المجحف والظالم سوف يؤدي إلى استبعاد الكثير من الطاقات ويمثل تهديدا للوحدة الوطنية والعيش المشترك كما يشكل إساءة للقيم الإيمانية والإنسانية المشتركة”، قائلاً “إننا نريد للبنان أن يبقى واحة للتنوع الديني والإنساني ورسالة للعالم على قدرة الأديان في التعايش والتكامل بينها وفي رسم صورة حضارية عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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